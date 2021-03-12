Kütahya'da 'Bayrak' temalı fotoğraf sergisi
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Kütahya'da 'Bayrak' temalı fotoğraf sergisi

12.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:41
Kütahya'da 'Bayrak' temalı fotoğraf sergisi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, Kütahya Belediyesi, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) işbirliğinde, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası ana girişi katında 'Bayrak' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, Kütahya Belediyesi, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) işbirliğinde, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası ana girişi katında 'Bayrak' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, bir asır önce yazdığı ve kabul edilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edilen, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası fuaye alanında 'Bayrak' temalı fotoğraf sergisi açıldı.

EÇFOD üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını, Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve EÇFOD Başkanı Emel Oğur birlikte yaptı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı konuşmada İstiklal Marşının, dünyaya bağımsızlık mührünün vurulduğunun simgesi olduğunu söyledi. Başkan Işık, "Böyle bir anlamlı günümüze değer katan EÇFOD Başkanı ve yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür ediyorum. Bayrak bir milletin ve aziz milletimizin bağımsızlık sembolüdür. İstiklal Marşımız Dünya'ya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu öncesi mührümüzü vurduğumuz, bağımsızlık marşımızdır. Bugün Akif günü gibi değerlendirmek istedik. Bir asır geride kaldı. İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılı hayırlı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü her zaman bizimle beraber kılsın. Mehmet Akif Ersoy'u da minnetle yad ediyorum, ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya'da 'Bayrak' temalı fotoğraf sergisi
Kütahya'da 'Bayrak' temalı fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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