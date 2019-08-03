Kütahya'da 'Avcılıkta Birlik' konulu toplantı

Kütahya Dumlupınar Avcılık Atıcılık Federasyonu, federasyon üyesi Afyon Balıkesir Bilecik Ankara ve birçok ilin ve İlçe Avcı Dernek Başkanları ile Kütahya'da "Avcılıkta Birlik" konulu toplantıda bir araya geldi.

Avcılık Federasyonunun organize etmiş olduğu "Avcılıkta birlik" temalı toplantıya Avcı Dernek Başkanlarının yanı sıra Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Lafcioğlu ile Mühendis Nihat Erim Bozdemir de katıldı.

Toplantıda konuşan Dumlupınar Avcılık Atıcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, toplantının avcıların bölgelerinde yaşadığı sıkıntıların üst makamlara aktarılmasında etkin olduğunu, önceliklerinin sürdürülebilir av ve yaban hayatı için gereken her çalışmanın başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) olmak üzere tüm avcı derneklerin birinci önceliği olması gerektiğini ifade etti.

Yiğit, gelecek nesillerden emanet aldıkları av ve yaban hayatı, zengin bir av, doğa ve yaban hayatı olarak gelecek nesillere aktarmanın önemini vurguladı.

Toplantıda Dernek Başkanları yaşadıkları sıkıntıları görüş ve önerilerini Kütahya DKMP Şube Müdürü İsmail Lafcioğlu'na anlatarak çözüm odaklı bir çalışmanın yapılmasını arzuladıklarını ve kaçak avcılıkla mücadele konusunda derneklere gereken yetkinin verilmesini arzuladıklarını, kaçak avcılıkla mücadele konusunda da DKMP'ye gerekli desteğin verileceğini ifade ettiler.

Kütahya DKMP Şube Müdürü Lafcioğlu, bu toplantının her iki taraf için verimli olduğunu, her zaman yasal avcıların sorunlarının iletilmesi ve çözümü noktasında gerekenin yapıldığına vurgu yaptı.

Lafcioğlu, Dernek Başkanlarından kaçak avcılıkla mücadele konusunda kendilerinin derneklere destek olacağını, derneklerin DKMP'ye bu konuda destek olmalarından duyduğu mutluluğu ifade ederek," Bu tür organizasyonların sürekli olmasının hem kurum adına hem derneklerimiz adına katkının yanı sıra güzel bir dayanışmaya zemin yaratacağına inanıyorum" dedi.

Federasyon Başkanı Süleyman Yiğit, organizasyona katılan ve katılamayan tüm derneklere teşekkür ederek, avcılık camiasının büyük bir aile olduğunu aile içerisinde dargınlıkların ve kırgınlıkların son bularak "kol kırılır yen içinde kalır" mantığı ile hareket edilmesini gerektiğini söyleyerek, ilk Marmara Bölgesi ile 17 Ağustos 2019 da başlayacak, 24 Ağustos 2019 tarihinde ise tüm Türkiye genelinde açılacak olan 2019-2020 Av sezonunun tüm avcılar için hayırlı olmasını diledi ve katılım sağlayan tüm federasyon üyesi derneklere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA