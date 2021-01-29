Kütahya'da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası
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Kütahya'da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası

29.01.2021 18:16 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:20
Kütahya'da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı 845 nüfuslu Dereköy, artan koronavirüs vakalarının ardından kaymakamlık kararıyla 9 gün süreyle karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı 845 nüfuslu Dereköy, artan koronavirüs vakalarının ardından kaymakamlık kararıyla 9 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş-çıkışları ise jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Dereköy'de görülen koronavirüs vakalarının ardından karantina kararı aldı. Kurul kararında bireysel izolasyonun yeterli olamayacağına dikkat çekerek, "İlçemize bağlı Dereköy Köyünde Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bulaş hızının düşürülmesi amacıyla 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'dan 07 Şubat 2021 saat 11.00'a kadar 9 gün süreyle karantina uygulanmasına, karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir" denildi. Karantina altına alınan Dereköy'de ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi. Ayrıca köyün giriş-çıkışları da jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.


Kütahya'da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası
Kütahya'da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası
Kütahya'da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası
Kütahya'da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası
Kütahya'da 845 nüfuslu köye koronavirüs karantinası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKÇAY

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