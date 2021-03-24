Kütahya'da 3 çocuğa tırmıkla saldırdığı iddia edilen kadın tutuklandı

Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Akkent Mahallesi'ndeki boş arazide köpeklerle oynayan H.K.A. (10), E.Y. (10) ve Y.A.Y'ye (7) bir kadının saldırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Çocuklara tırmıkla saldırdığı öne sürülen Hatice K. (40), gözaltına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayın ardından çocuklarını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren aileler, darp raporu alarak zanlıdan şikayetçi oldu.

Zanlının ifadesinde, çocukların köpekleri dövüştürdüğünü ileri sürerek köpekleri koruma amacıyla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Valilik olayla ilgili açıklama yaptı

Kütahya Valiliği, çocukların darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Akkent Mahallesi'nde H.K.A, E.Y, Y.A.Y'nin oyun oynadıkları esnada sokak hayvanlarıyla ilgili olarak H.K'nin olay yerine gelerek çocukları darbettiği çocukların beyanında anlaşılmıştır. Ayrıca olay yerine gelen polis ekibine de tehdit ve hakarette bulunan H.K. hakkında görevli memura hakaret ve tehditten işlem yapılmış gerekli tahkikata başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin