Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Uzun: "Toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatı adalettir"

Hakimler Savcılar Kurulunun (HSK) 2021 yılı yaz kararnamesiyle Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Uzun, Kütahya'da göreve başlaması ve yeni adli yıl ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Kütahya'nın genel olarak güven ve huzur ortamının hakim olduğu bir il olduğuna dikkat çeken Başsavcı Mehmet Uzun, kendilerinin de Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı olarak güven ve huzur ortamının daha ileriye taşınması noktasında mücadele edeceklerini kaydederek, her zaman adaletin hakim olacağı bir yapı içerisinde görevlerini yapmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Başsavcı Mehmet Uzun, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin, yeni bir adli yıla başlamanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Uzun, topluma güven veren, erişilebilir adalet sisteminin tesisi için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan adalet teşkilatının tüm mensuplarına, yeni dönemde başarılar diledi.

Adalet teşkilatının en temel görevinin adalete olan güveni sağlamak ve topluma kusursuz adalet hizmeti sunmak olduğunu vurgulayan Uzun, "Adalet, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatıdır. Unutulmamalıdır ki, adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adalet kapısıdır. İster mağdur ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır. Adalet teşkilatı olarak ortak gayemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamak olacaktır. Adalete olan güven, ancak bu şekilde artarak devam edecektir" dedi.

"Yeni adliye binası yapılacak"

2021 yatırım programına alınarak Eskişehir-Afyonkarahisar Tavşanlı kavşağı üzerinde Gaybiefendi Mahallesi'nde 25 bin 302 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak olan yeni Adalet Sarayının ihalesini yapılacağını ve inşaat çalışmalarının başlayacağını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun "Kütahya'da göreve başladığımız günden itibaren yeni Adalet Sarayının inşaatının başlaması yönünde çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Mevcut Adalet Sarayının fiziki yetersizliğine yeni Adalet Sarayı ile çözüm bulacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

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