KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi'nden örnek proje

Belediye Başkanı Alim Işık, İkamet Kart projesi kapsamında, 11 bin 500 öğrencinin ikametini Kütahya'ya aldırarak projeden faydalandığını belirtti

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İkamet Kart projesi dağıtım töreninde, projenin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu ifade etti ve bu proje ile şehir ile öğrencilerin bütünleşeceğini söyledi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık'ın vizyon projeleri arasında yer alan İkamet Kart projesinde, ikametlerini Kütahya'ya aldıran 11 bin 500 öğrencinin sembolik kart dağıtım töreni, başkanlık makamında üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Işık, "Bugüne kadar 2021 yılı içerisinde Kütahya'da eğitim ve öğretimlerini sürdürüp de ikametgahlarını buraya almamış olan ve bu ikametgahlarını aldıktan sonra biz ikamet kart projenizden yararlanmak istiyoruz diyerek Kütahya belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğümüze başvuran toplam 11 bin 500 öğrencimizin ikamet kartları hazırlanmıştır. Bu kartların dağıtımı için üniversiteden davet ettiğimiz öğrencilerimizi kampanyanın sonucunda kartlarını dağıtmak için misafir ediyoruz" dedi.

Bugüne kadar müracaatını yapan toplam 11 bin 500 öğrenci başta olmak üzere 18 Aralık 2021 tarihine kadar müracaatlarını yapan diğer öğrencilerin de aynı hakkı tanıyacak şekilde sürecin devam ettiğini ifade eden Başkan Işık, "Gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje Türkiye'ye örnek bir projedir. Öğrencilerimizle şehrimizi kaynaştıracak, şehrimizdeki belediyemizin verdiği yerel hizmetlerden en kaliteli şekilde öğrencilerimizin faydalanmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

"ULAŞIMDA ALIŞVERİŞTE VE SU FATURASINDA İNDİRİM"

İkamet Kart sahibi öğrencilerin hangi imkanlardan yararlanacaklarını bir kez daha hatırlatan Başkan Işık, "Bu karta sahip olan öğrencilerimizin tüm ulaşım hatlarında yüzde 15 indirim hakkından yararlanacağı, su faturalarında belediyemize yüzde 25 indirimli su faturası ödeyeceği, üniversitemiz ile yurtlar arasında çalışan 16 nolu hatta yüzde 25 indirim olacağı, üniversite kampüsü içerisinde ring yapan 16 nolu hattan aylık 30 TL'lik abonman karşılığında sınırsız iniş biniş hakkı elde ettiğini, ayrıca esnaf odaları birliğimize kayıtlı odalarımız ile yaptığımız Kütahya Ticaret ve Sanayi odasıyla yaptığımız ve Kütahya Ticaret Borsası ile yaptığımız protokoller kapsamında da esnaf odalarında yüzde 30, Ticaret Odası ve Ticaret Borsasında yüzde 5 ile 20 arasında meslek gruplarının taahhüt ettikleri indirimler kapsamında gönüllülük esasıyla buralarda yaptıkları alışverişlerde ilgili meslek odamızın taahhüdü doğrultusunda indirimden yararlanacaktır. Şehrimize ve gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Bu şehir bu proje ile gençlerimizle tam bütünleşecek ve şehrimiz hak ettiği yere en kısa sürede gelecektir" ifadelerini kullandı.