Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi göç verdi
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Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel

Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilere göre 2019 yılında Kütahya; 21 bin 212 kişi göç aldı, 21 bin 456 kişi ise göç etti.

12.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:33
Kütahya 21 bin 212 kişi göç alırken, 21 bin 456 kişi göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilere göre 2019 yılında Kütahya; 21 bin 212 kişi göç aldı, 21 bin 456 kişi ise göç etti.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 yılı sonuçlarına göre, 2019 yılında Kütahya'nın toplam 21 bin 212 kişi göç aldığını, bu göçlerin en çok 2 bin 550 kişiyle Bursa'dan, 2 bin 223 kişiyle İstanbul'dan ve bin 711 kişiyle İzmir'den olduğunu belirtti.


Akyol, "Kütahya'dan ise aynı dönem içerisinde 21 bin 456 kişi göç etmiştir. Kütahya en çok 2 bin 433 kişi İstanbul'a, 2 bin 365 kişi Bursa'ya ve 2 bin 171 kişi İzmir'e göç vermiştir. Kütahya'nın net göçü eksi 244 kişi, net göç hızı ise binde -0,42 olarak gerçekleşmiştir. Kütahya, Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 27. il olmuştur. Yaş gruplarına göre göç verileri incelendiğinde Kütahya en çok 6 bin 181 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç alırken, en az 242 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç almıştır. Kütahya en çok 6 bin 549 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç verirken, en az 263 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç vermiştir. Kütahya ilçelerine bakıldığında en fazla göç alan ilk 3 ilçe sırasıyla Merkez ilçe 15 bin 966 kişi, Tavşanlı 2 bin 646 kişi ve Gediz 2 bin 480 kişi olurken, en az göç alan ilçeler ise sırasıyla Dumlupınar 181 kişi, Aslanapa 229 kişi, Şaphane 296 kişi ve Pazarlar 296 kişidir. En fazla göç veren ilk 3 ilçe sırasıyla Merkez ilçe 12 bin 21 kişi, Tavşanlı 3 bin 655 kişi ve Simav 3 bin 26 kişi olurken, en az göç veren 3 ilçe sırasıyla Dumlupınar 242 kişi, Aslanapa 474 kişi ve Şaphane 594 kişi ilçeleridir. En çok göç hareketliliği Merkez ilçede yaşanmıştır. Merkez ilçe, 2019 yılında 15 bin 966 kişi göç almış olup, 12 bin 21 kişi göç vermiştir. Merkez ilçenin net göç hızı binde 14,59 olmuştur. Net göç hızına göre değerlendirildiğinde Merkez ve Gediz ilçeleri verdiği göçe göre daha fazla göç almaktadır. Diğer ilçeler ise aldığı göçten daha fazla göç vermektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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