KUSURSUZ ORGANİZASYON MUHTEŞEM FİNAL

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kusursuz bir organizasyonla Trabzonspor'un efsanelerini ve eski yıldız futbolcularını bir araya getirdiği futbol şöleni sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kusursuz bir organizasyonla Trabzonspor'un efsanelerini ve eski yıldız futbolcularını bir araya getirdiği futbol şöleni sona erdi.

Efsaneler ve yıldız futbolcuların Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği heyecan dolu karşılaşmanın son gününde efsaneler ile AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun bulunduğu şöhretler takımı gösteri karşılaşması yaptılar. Karşılaşmada dostluk kazandı.

Dostluk maçında

şöhretler takımının golleri

Dk. 8 Necdet Ergün

Dk. 10 Atilla Ataman

Dk. 12 Atilla Ataman

Dk. 14 Murat Zorluoğlu

Dk. 21 Sezgin Mumcu

Dk. 29 İsmail Ustaoğlu

Efsaneler takımının golleri

Dk. 11 Ali Yılmaz

Dk. 13 Hasan Şengün (Dobi)

Dk. 14 Ali Yılmaz

Dk. 18 Hasan Şengün

Dk. 20 Ali Yılmaz

Dk. 26 Hasan Şengün

Futbol şöleninde efsane futbolculardan Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Hüseyin Tok, Necati Çağlayan, Güngör Şahin Kaya, Ahmet Ceyhan, Necdet Ergün, Necmi Perekli, Bekir Barçın, Mehmet Cemil Altın, Hasan Şengün (Dobi Hasan), Bahaddin Güneş, Şenol Ustaömer, Murat Şimşek ve Ali Yılmaz katıldı.

Yıldız futbolcular kadrosunda

İse Hami Mandıralı, İbrahim Yattara, Orhan Kaynak, Orhan Çıkrıkçı ve Osman Özköylü yer aldı.

FİNALİN LİDERİ BORDO TAKIM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen futbol şöleninde bu akşam oynanan final maçında gri takım ile karşı karşıya gelen bordo takım 5-2'lik skorla lider oldu.

Bordo takımın golleri

Dk. 12 Osman Özköylü

Dk. 15 Hami Mandıralı

Dk. 24 Hami Mandıralı

Dk. 28 Hami Mandıralı

Dk. 36 Mehmet Zengin

Gri takımın golleri

Dk. 6 Şeyhmus Suna

Dk. 10 Ufuk Bayraktar

Turnuvanın ardından kupalar sahiplerine verildi.

Turnuvanın gol kralı Hami Mandıralı, en centilmen oyuncusu ise Orhan Çıkrıkçı oldu.

İkinci olan gri takım kupasını, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın elinden aldı.

Turnuvanın lideri bordo takımın kupasını ise Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu takdim etti.

Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında katılımcılara ücretsiz çekiliş bileti verildi ve çekiliş sonucunda 50 adet Trabzonspor forması hediye edildi.

TARİH : 08. 08. 2021

Kaynak: Habermetre