Kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı!

Oruç tutan vatandaşların kafalarında, orucu bozabilecek durumlarla alakalı bazı sorular var. Bu sorulardan biri de kusmanın orucu bozup bozmayacağıdır. Vatandaşların sorularına Diyanet İşlerinden cevap geldi. Peki, Kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı! Konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oruç tutan vatandaşların kafalarında, orucu bozabilecek durumlarla alakalı bazı sorular var. Bu sorulardan biri de kusmanın orucu bozup bozmayacağıdır. Vatandaşların sorularına Diyanet İşlerinden cevap geldi. Peki, Kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıkladı! Konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucu bozan temel unsurlar; yeme, içme ve cinsel ilişkide bulunmaktır. Bu unsurlar dışında yapılanlar kasti olarak yapılmamış ise orucu bozmaz. Oruçlu bir insanın, elinde olmadan kusması orucunu bozmayacağı gibi kendini bile isteye ağız dolusu kadar kusturması durumunda orucu bozulur.

Bu konu ile alakalı Diyanet İşleri açıklama yaptı. İşte o açıklama!

DİYANET İŞLERİ AÇIKLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kusmak orucu bozar mı?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).