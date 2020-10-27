Kuşlar, brandayı delerek hububata ulaşmaya çalışıyor

MUŞ'ta özel bir tarım işletmesinin bahçesine depolanarak üzerine naylon branda çekilen hububatı yemek isteyen kuşlar, saatlerce uğraş veriyor.

MUŞ'ta özel bir tarım işletmesinin bahçesine depolanarak üzerine naylon branda çekilen hububatı yemek isteyen kuşlar, saatlerce uğraş veriyor. Naylon brandaya gagalarıyla vurarak delmeye çalışan kuşlar, yiyecek umuduyla bölgeden ayrılmıyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yiyecek bulma telaşına giren kuşlar, hasat dönemi sonrası ürünlerin depolandığı alanlarda toplanmaya başladı. Muş'ta Yeşilce Mahallesi'nde özel sektöre ait hububat deposu da kuşların mesken tuttuğu yerlerden biri oldu. Buğday ve ay çekirdeği yığınlarının olduğu tarım işletmesi sahasına gelen kuşlar, naylon brandayı delebilmek için büyük çaba sarf ediyor. İşletme çalışanlarının dokunmadığı kuşlar, gürültü duyduklarında uçarak elektrik telleri, trafo, ağaç dalları ya da çatılara konarak bir süre bekliyor. Bir süre bekleyen kuşlar, daha sonra üzeri naylon branda çekili hububatı yiyebilmek için mücadelelerine kaldıkları yerden devam ediyor. Yüzlerce kuşun bölgede gün boyu verdikleri mücadele ve kanat sesleri görenlerin ilgisini çekiyor. Kuşların çıkardığı sesler ovada yankılanırken işletme çalışanları, yaşananlara alıştıklarını kuşların da kendilerinden kaçmadıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AYDIN