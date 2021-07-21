KUŞADASI'NDA, YOĞUNLUK NEDENİYLE MİLLİ PARK ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
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KUŞADASI'NDA, YOĞUNLUK NEDENİYLE MİLLİ PARK ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, aşırı yoğunluk nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı araç girişine kapatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, aşırı yoğunluk nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı araç girişine kapatıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na 9 günlük Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek gelen tatilciler, plajlara akın etti. Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranlarının 90'lara ulaştığı turistik ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren plajlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Dilek Yarımadası Milli Parkı da ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Milli Park'ın girişinde uzun araç konvoyları oluşturdu. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Kalamaki'ye de gün içinde 3 bin araç giriş yaptı. Aşırı yoğunluk nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı saat 14: 00'ten itibaren araç girişine kapatıldı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, pandemi kuralları gereği Kalamaki'nin kapılarını öğleden sonra ziyaretçilere kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, 'Misafirlerimizin güvenliği ve huzurlu bir ortamda dinlenmeleri bizim için her şeyden önemli. Milli Park'a olan ilgi bizleri çok memnun etti. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz' diye konuştu.

KUŞADASI'NDA, YOĞUNLUK NEDENİYLE MİLLİ PARK ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
KUŞADASI'NDA, YOĞUNLUK NEDENİYLE MİLLİ PARK ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
KUŞADASI'NDA, YOĞUNLUK NEDENİYLE MİLLİ PARK ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
KUŞADASI'NDA, YOĞUNLUK NEDENİYLE MİLLİ PARK ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
KUŞADASI'NDA, YOĞUNLUK NEDENİYLE MİLLİ PARK ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
KUŞADASI'NDA, YOĞUNLUK NEDENİYLE MİLLİ PARK ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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