Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
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Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler

Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler
09.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 09.05.2020 22:26

Aydın'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından sokaklara çıkanlar, sahil şeritlerinde uygulanan yasağa aldırmadan denize girdiler, güneşlendiler.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bazı illerde sona erdi. 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle aralarında Aydın'ın da bulunduğu 7 ilde sona erdi.

YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRİP GÜNEŞLENENLER VARDI

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nın cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler maskelerini takıp gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi'nde de bazı alışveriş dükkanları açıldı. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi'nde bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü.

"KUŞADASI ÇOK GÜZEL"

Kuşadası'nda 25 yıldan fazla yaşadığını belirten serbest meslek sahibi Alpay Yıldırım, "Sokağa çıkma yasağı olduğu için hafta sonları evde oturmak zorunda kalıyorduk. Yasağın kalkmasıyla birlikte tedbirimizi alıp kendimizi dışarıya attık. Kuşadası çok güzel bir tatil kenti. Umarım en kısa sürede bu hastalıktan tamamen kurtulur, eski yaşantımıza döneriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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