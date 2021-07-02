Kuşadası'nda Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı
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Kuşadası'nda Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası'nda Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı Sivas'ta 2 Temmuz 1993 günü katledilen 33 kişi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde anıldı.

Kuşadası'nda Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı

AYDIN - Sivas'ta 2 Temmuz 1993 günü katledilen 33 kişi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde anıldı.

Sivas katliamında yaşamını yitiren 33 kişi için Kuşadası'nda anma töreni düzenlendi. Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen törene Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program 33 kişi için seslendirilen türkü, deyiş ve şiirlerin ardından Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Erdal Kılınç'ın yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi.

Kuşadası'nda Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Kuşadası'nda Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Kuşadası'nda Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı
Kuşadası'nda Sivas katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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