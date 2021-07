Kuşadası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

KURBAN Bayramı tatili öncesi yerli turistlerin akınına uğrayan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kuşadası Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Kentimizde güvenli turizm sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'lara kadar ulaştı. Kuşadası'nda bayramın çok yoğun geçmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyükşehirlerden 9 günlük tatili fırsat bilip yola çıkanlar, ilçenin Selçuk ile Söke yönündeki girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. İlçede, güvenli turizm sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmciler ve esnaf durumu sevinçle karşıladı. Kış nüfusu 120 bin olan ilçede, gelen tatilcilerle nüfus yaklaşık 400 bini bulurken Kurban Bayramı tatili boyunca bu rakamın 1 milyona yaklaşması bekleniyor.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK'Kurban Bayramı'nda ilçedeki otellerde yer bulmanın zor olacağına dikkat çeken Kuşadası Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Turistik işletmelerimize yerli turistlerin yoğun ilgi göstermesi bizi çok memnun etti. Şu an otellerimizdeki doluluk oranları yüzde 80 ile 90'lar civarında. Tur operatörleri artık yabancı turistler için ayrılan kontenjanları yerli turistlere satmaya başladı. İlçemize gelmek isteyen tatilciler, 5 yıldızlı oteller dışında kamp ve karavan alanlarında da vakit geçirebilirler. Turizmciler olarak her türlü pandemi tedbirini aldık" dedi.Restoran işletmecisi Benan Güngör ise Kurban Bayramı tatilinin ilçeye şimdiden hareket getirdiğini söyledi. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın umudunu Kurban Bayramı'na bağladığını belirten Güngör, "Önümüzde uzun bir tatil dönemi var. 9 günlük sürede işletmeler mümkün olduğunca çok müşteri ağırlamaya çalışacak. Tatilin bize can suyu olmasını bekliyoruz" diye konuştu.Ailesiyle Manisa'dan Kuşadası'na tatil yapmak için geldiğini kaydeden Kerime Cesur, "Kuşadası'na daha önce de birçok kez gelmiştik. Kurban Bayramı tatili için tercihimiz yine Kuşadası oldu. Denizi ve havası çok güzel. Bol bol güneşlenip eğlenceli vakit geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.PLAJLARDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Bu arada, Kuşadası'nda 37 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan bölge halkı ve turistler, soluğu deniz kıyısında aldı. Deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği Kadınlar Denizi Plajı'nda adım atacak yer kalmadı. Kavurucu sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girerken, bazı tatilciler su sporları yapmayı tercih etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer