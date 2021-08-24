Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu
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Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

- Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu Yönetmenliğini Murat Altınok'un yaptığı 'Çizmeli Kedi Müzikali' Kuşadalı çocuklarla buluştu.

- Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu

AYDIN - Yönetmenliğini Murat Altınok'un yaptığı 'Çizmeli Kedi Müzikali' Kuşadalı çocuklarla buluştu. Altınok Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun miniklerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocukları keyifli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan Çizmeli Kedi Müzikali, Kuşadalı miniklerle buluştu. Yönetmenliğini ve başrolünü Murat Altınok'un üstlendiği oyun Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da sahnelendi. İnsanları aldatarak yoksul sahibi için zenginlik ve saygınlık elde etme peşinde koşan bir kedinin hikayelerini anlatan Çizmeli Kedi Masalı'ndan uyarlanan oyun Kuşadalı çocuklar tarafından büyük bir keyifle izlendi.

Oyun sonunda Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncularına teşekkür eden Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, "Kuşadalıları sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Öncelikle hepinize Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Bu akşam çocuklarımız için bir oyun sahneledik. Umarım oyunu hepiniz keyif alarak izlemişsinizdir" dedi.

Çizmeli Kedi karakterini büyük bir ustalıkla oynayan Murat Altınok ise "Oyunumuzu Kuşadası'nda sahnelemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bize ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi'ne, değerli başkanına ve oyunumuzu izleyen siz sevgili çocuklara çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu
Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu
Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu
Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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