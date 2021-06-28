KUŞADASI'NDA ÇANAKKALE MOBİL MÜZE TIRINA İLGİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turuna çıkan Çanakkale mobil müze tırı Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda ziyarete açıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' kapsamında Türkiye turuna çıkan Çanakkale mobil müze tırı Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale mobil müze tırı, bugün Kuşadası'na geldi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda ziyarete açılan tıra, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İçerisinde Çanakkale Savaşları'nda yaşananları bugüne aktaran savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği tırı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı. Kuşadası'nda 30 Haziran'a kadar kalacak olan tır 10.00- 18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Çanakkale mobil müze tırının Kuşadası'ndan sonraki durağı, Didim olacak.

Kuşadası'nda yaşayan emekli öğretmen Erdoğan Pala (67), Müze, Çanakkale Savaşları'nın ruhunu tam olarak yansıtıyor. Gezerken çok duygulandım. Daha önce Gelibolu Yarımadası'nı da dolaşırken göz yaşlarıma engel olamamıştım dedi. İzmir'den tatil için Kuşadası'na geldiğini belirten iş insanı Cemil Baloğlu (46) ise Çanakkale mobil müze tırının burada olduğunu öğrenince eşimle hemen ziyaret etmeye geldik. Çünkü Çanakkale'deki müzeyi görme fırsatı bulamamıştık. Çok güzel bir proje olmuş diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı