Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ilham vermeyi sürdürüyor

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye tarafından Habitat Derneği ve özel bir sosyal medya iletişim firması iş birliğinde ileri teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vermek amacıyla yaşama geçirilen Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Türkiye'de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk Topluluk Merkezi olma özelliğine sahip Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, benzer projeleri yaşama geçirmek isteyen kurumlara örnek oluyor.

Kent sakinlerinin ve ekonomisinin dijitalleşmesine olanak sağlayan bir dizi farklı eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapmak, toplulukları, girişimcileri ve işletmeleri buluşturmak amacıyla Eylül ayı başında kapılarını açan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, gerek bir belediye ile iş birliği içerisinde yaşama geçirilen ilk Topluluk Merkezi olması, gerekse de sahip olduğu yeni nesil eğitim anlayışı ile dikkat çekiyor. Açıldığı günden bu yana kentte faaliyet gösteren çeşitli toplulukları ve işletmeleri ağırlamaya başlayan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunun teknik desteği ile Aydın'da gerçekleştirilen çalıştay kapsamında kente gelen işletme temsilcilerini ağırladı.

Efeler Kaymakamlığı'nın proje ortağı olduğu, Hollanda Lahey Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen COSME Sosyal Etki İçin Dirençli Bölgesel Ekosistemler Projesi kapsamında Hollanda, Almanya ve Belçika'dan gelen 24 sosyal ekonomi işletmesinin temsilcilerinin katıldığı ziyarette Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu, Den Haag Impact Hub Yetkilisi Coos Santing, Hannover Bölgesi yerel yönetiminden Oliver Brandt, Antwerpen'den Wim de Weerd, vEuclid Network'ten Veerle Kljininn de yer aldı. Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'ni gezerek verilen eğitimler ve gerçekleşen atölye çalışmaları hakkında bilgi alan heyet, merkez yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu. - AYDIN