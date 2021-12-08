Kuşadası Belediyesi yöneticileri kenti karış karış dolaşıyor

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi'nin yönetim kadrosu vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemeye davam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Soğucak Mahallesi'ndeki sahil sitelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlara yerinde çözüm üretmeye devam Kuşadası Belediyesi yöneticileri, mahallelere ve esnafa yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Güzelçamlı, Yeniköy ve Kadıkalesi mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu'nun son durağı Soğucak Mahallesi sahil bandındaki Yasemin, Menekşe, Aytaç, Zeuspark ve Yeşil Cennet siteleri oldu. Site yöneticileri ve sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, bölgede yaşanan sorunları dinledi. Başkan Yardımcısı Batçıoğlu, site sakinlerinin taleplerini alarak anında ilgili birimlere iletti.

Site sakinlerine kent genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yardımcısı Özgür Barçıoğlu, "Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet üretmek için çalışıyoruz. En büyük amacımız Kuşadası'nı daha güzel bir kent haline getirmek. Tüm hemşehrilerimizin kış mevsimini sağlıklı ve güvenli bir ortamda geçirebilmesi için ilgili tüm birimlerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN