Kuş gribi nedir? Kuş gribinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Solunum ve sindirim sisteminde normal grip belirtileri ile ortaya çıkan, çok bulaşıcı ve ölüme neden olan bir hastalık olan kuş gribinin bilinen en yaygın formu H5N1'dir. Peki Kuş gribi nedir? Kuş gribinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi nedir?

Bilimsel adı "avian influenza" halk arasında tavuk vebası olarak bilinen kuş gribi nedir? Solunum ve sindirim sistemindenormal grip belirtileri ile ortaya çıkan, çok bulaşıcı ve ölüme neden olan bir hastalık olan kuş gribinin bilinen en yaygın formu H5N1'dir. Peki Kuş gribi nedir? Kuş gribinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi; İnfluenzavirus A'ya bağlı olarak genellikle kuşlarda ortaya çıkar, İnfeksiyon, yabanıl kuş topluluklarından kümes hayvanları gibi evcil kuşlara yayılabilir .Bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. Hayvanlardan insanlara geçmesinin çok kolay olmasa da, hastalığın insandan insana, hayvandan hayvana ve hayvandan insana bulaşması mümkündür.

KUŞ GRİBİNİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalarda;

– Öksürük

– İshal

– Solunum güçlüğü

– Yüksek ateş (38 ° C üzeri)

– Baş ağrısı

– Kas ağrıları

– Keyifsizlik

– Burun akması

– Boğaz ağrısıgibi belirtiler görülmektedir.

KUŞ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Eğer bir kişi Avian influenza enfeksiyonu açısından kesin tanı almışsa veya şüpheleniliyorsa ve hastaneye yatması gerekmiyorsa;

Avian influenza enfeksiyonu için riskli teması olan kişiler son temaslarından sonraki 10 gün boyunca ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ile baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı-kusma ve ishal gibi diğer erken semptomların olup olmadığını takip etmelidirler.

Evindeki ve toplumdaki diğer kişilere hastalığı bulaştırma riski nedeni ile evindeki diğer kişilerden farklı bir odada oturmalı,

Öksürdüğünde veya hapşırdığında bir mendille (tercihen kağıt mendille) ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere konularak ağzı kapatılarak ikinci bir naylon poşet içerisinde atılmalı,

Ellerini sıklıkla yıkamalı;

Başka bir kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığı (ev, sokak, toplu taşıma araçları, hastane vb.) zaman yüz maskesi takmalı,

Kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalıdır.

Ayrıca bulgularını takip etmeli, eğer hastalığında bir kötüleşme olursa acil tıbbi yardım istemelidir.

KUŞ GRİBİ OLMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Hasta olmamak için:

Hastalık şüphesi olan ölü ya da canlı kanatlı hayvanlarla temas edilmeden önce gerekli temas önlemleri (eldiven ve maske) alınmalıdır.

Şüpheli materyale çıplak elle dokunulduğunda eller mutlaka sabunla yıkanmalıdır.

Denetimden geçmiş ürünler tüketilmelidir.

Kanatlı hayvanlar uygun koşullarda iyice (60-70 derece) pişirilmelidir, az pişmiş olarak tüketilmemelidir.

Hastalık şüphesi olanlar hızlıca sağlık merkezlerine başvurmalıdır.

KUŞ GRİBİNİN TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın tedavisinde antiviraller (Nöraminidaz inhibitörleri: oseltamivir ve zanamivir) kullanılmaktadır. Bu ilaçların, belirtiler başladıktan sonra ilk 48 saat içinde başlanması gerekmektedir. Oksijen ve ventilatör desteği ile destekleyici bakım, tedavinin temelini oluşturmaktadır.

Korunmasız riskli teması olan kişiler profilaksi alacaktır. Korunmasız temaslılar var ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birlikte koordineli olarak profilaksi başlanır. Profilaksi temaslının kayıtlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından başlanarak 10 gün takip edilecektir.

Profilaksi doğrulanmış veya olası vaka ile ilk temastan sonra mümkün olduğu kadar çabuk,ilk 48 saat içinde başlanmalıdır. Bu mümkün değil ise son temastan sonraki 7 gün içerisinde profilaksi başlanabilir.