Kuş gözlemcilerinin uğrak yeri: Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü
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Kuş gözlemcilerinin uğrak yeri: Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü, ev sahipliği yaptığı yaklaşık 180 kuş türüyle gözlemcilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

09.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:12

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü, ev sahipliği yaptığı yaklaşık 180 kuş türüyle gözlemcilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Bakir koylarıyla dikkati çeken Muğla, kuş türleri açısından zengin bölgelere de sahip.

AA muhabirinin edindiği bilgeye göre, Milas ilçesindeki Boğaziçi bölgesi, Tuzla Sulak Alanı, Bafa ile Köyceğiz gölleri, Marmaris Milli Parkı, Fethiye Çalış Kuş Cenneti, Antalya-Muğla sınırındaki Göğübeli Geçidi'nde yıl boyunca 324 kuş türü tespit edildi. Bunlardan yaklaşık 180'i ise Dalyan ve Köyceğiz havzasında görülüyor.

Bölge, doğal güzelliklerinin yanı sıra bu özelliğiyle çok sayıda kuş gözlemcisi ve fotoğraf sanatçısının da ilgisini çekiyor.

"Kuşlar ve doğa hayat buldu"

Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Serdar Şatırlar, AA muhabirine, Köyceğiz ile Dalyan'ın zengin deltasıyla kuşların uğrak noktası olduğunu söyledi.

Mevcut türlerin kış boyunca görülebildiğini anlatan Şatırlar, kuşların önemiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Doğayla iç içe yaptıkları çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Şatırlar, şöyle konuştu:

"Fotoğraflarla farkındalık yaratarak, kuşların çeşitliliğini, yaşayışlarını, beslenmelerini göstermeye çalışıyoruz. Koronavirüs tüm dünyada kuşların biraz rahat nefes almasını sağladı. Kuşlar ve doğa hayat buldu. Artık bunu görebiliyoruz. Yani doğayı biraz rahat bırakmamız gerekiyor. 'Doğada ayak izinizden başka iz bırakmayın.' diyoruz. Doğayı temiz tutalım."

"Kuşların özgürce yaşayabilmesi hoşumuza gidiyor"

Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Tuncer Tozsin ise Muğla genelinde üç yılda bir kuş sayısında artış görüldüğünü belirtti.

Fazla rahatsız etmeden dolaşıp kuşları gözlemlemenin çok güzel bir his olduğunu anlatan Tozsin, şunları kaydetti:

"Kuşların etrafta özgürce yaşayabilmeleri ve uçabilmeleri, yuva yapmaları, ötüşleri hoşumuza gidiyor. Kuşları sevelim, koruyalım. Avcılarımızın biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Doğaya saygı göstermek lazım. Koronavirüsün etkilerinden, yararlı etkilerinden en büyüğü bu oldu. Doğayı biraz yalnız başına bıraktık. Çok da güzel oldu. Her yerde canlanmalar oluştu. Daha önce geldiğimizdeki kuş sayısı ile şimdiki arasındaki farkı da gördük."

Tozsin, salgın döneminde kuş popülasyonunda yaşanan artıştan ve yeni türleri fotoğraflayabilmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Kuş gözlemcilerinin uğrak yeri: Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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