Kuruyan "Kuru göl" su tuttu, giden turnalar geri döndü
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Kuruyan "Kuru göl" su tuttu, giden turnalar geri döndü

Kuruyan 'Kuru göl' su tuttu, giden turnalar geri döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Kurugöl, geçtiğimiz yıl kuralık nedeni ile yok olma tehdidi yaşarken bu yıl yeniden su tutarak göçmen kuşlara ev sahipliği yaptı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Kurugöl, geçtiğimiz yıl kuralık nedeni ile yok olma tehdidi yaşarken bu yıl yeniden su tutarak göçmen kuşlara ev sahipliği yaptı.

Hafik ilçesinde bulunan kuş gölü yaklaşık bir asır önce kurumaya başladı. Göl kurumaya başlayınca yanı başındaki köylüler farklı su kaynaklarına yakın olabilmek için taşınmak zorunda kaldı. Gölden yaklaşık 5 kilometre uzaklığa taşınıp yeni bir köy kuran köy sakinleri, yeni köylerine de "Kurugöl" ismini verdi. Gölün adı da "kurugöl" olarak kaldı. Her geçen gün biraz daha kuruyan göl geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelmişti. Gölün her yıl ev sahipliği yaptığı bir çok kuş türü göle uğramadı. Bu durum en çok Kurugöl sakinlerini üzdü. Göl bu yıl içerisinde SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Karların erimesi ile Kurugöl yeniden su tuttu. Göldeki su seviyesi son yılların en üst seviyesine ulaştı. Gölün su tutması ile birlikte doğal misafirleri de geri döndü. Gölün ilk gelen misafirleri turnalar oldu. Gölde konaklayan turnalar havadan görüntülendi. Su toplayan gölde, sarı sazlıklar ve öbek öbek oluşan göletler görsel bir ziyafet sundu.

Köy sakinlerinden Mustafa Özen, geçtiğimiz yıl tamamen kuruyan gölün bu yıl su tuttuğunu belirterek, "Gölümüz bir kuş cennetidir. Çok farklı kuş türlerini barındırır. En çok turnalar uğrar. Kaz, ördek ve leylek gibi birçok türe ev sahipliği yapar. Gölümüz geçtiğimiz yıl kuraklık nedeni ile kurumuştu. Bu yıl yine su tuttu" dedi.

Haşim Öner ise, "Gölümüz koruma altına alındı. Geçtiğimiz yıl kuraklık yaşamıştık. Ancak bu yıl gölümüzün su seviyesi güzel" dedi.

Köy Muhtarı Erkan Özen, gölün koruma altına alınmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devletimiz gölümüzü koruma altına aldı. Artık bilinçsiz avcılar gölümüze gelip kuşları avlayamayacak. Gölümüz bu yıl su da tuttu. Artık bu türler gölümüzde doğal ortamlarında daha rahat hayat sürebilecek" şeklinde konuştu.

(Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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