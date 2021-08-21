Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Güncel

Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya yetmedi Eber Gölü'ndeki ürkütücü kayık mezarlığı görüntüsü devam ediyor Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber Gölü'nde suların çekilmesi ile ortaya çıkan görüntü görenlerin içini sızlatmaya devam ediyor.

Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü

Bahar ve yaz yağmurları da Eber Gölü'nü kurtarmaya yetmedi

Eber Gölü'ndeki ürkütücü kayık mezarlığı görüntüsü devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük 12. gölü olan Eber Gölü'nde suların çekilmesi ile ortaya çıkan görüntü görenlerin içini sızlatmaya devam ediyor. Bir zamanlar kayıklarla gezilen gölde suların çekilmesi ile bölge adeta bir kayık mezarlığını anımsatırken, bahar ve yaz yağmurları da göldeki su seviyesinin yükselmesinde yetersiz kaldı.

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi, Eber beldesi sınırlarında bulunan göl Türkiye'nin 12'nci büyük gölü. En derin yeri 21 metre olan gölüm yüzölçümü ise yaklaşık 120 kilometrekare. Deniz seviyesinden yüksekliği 967 metre olan gölde ayrıca Eber Sarısı adlı endemik bitki türü dünyada sadece Eber Gölü'nde yetişiyor. Gölde son yıllarda kuraklık, iklim değişliği ve bilinçsiz sulamaya bağlı olarak yaşanan su çekilmesi devam ederken, kuruyan alanlarda ortaya çıkan manzara ise korkutucu boyutlara ulaştı. Bir zamanlara yerli halkın 'kopak' adını verdiği, su üzerinde kamış köklerinin oluşturduğu yüzer adacıklardan eser kalmazken, gölün Ortakarabağ köyü sınırları içinde kalan kısmında yaklaşık 4 kilometrelik bir çekilmenin olduğu ve bu çekilmenin su azlığına bağlı olarak devam ettiği gözlendi.

Gölde ürkütücü manzara

Geçtiğimiz bahar ayı ile birlikte yaz yağmurları da göldeki su seviyesinin artmasına fayda sağlamayınca gölün büyük bir çoğunluğunda su çekilmesi yaşandı. Önceki yıllarda balık tutanlar, avcılık yapanlar ve en önemlisi kamış toplayıcılarının kayıklarla ilerlediği yerlerde suların çekilmesi ile şimdi motorlu taşıtlarla açılan yollardan göl suyunu ulaşılıyor. Gölde kullanılan ve şimdilerde karada oldukları gözlenen kayıklar ise ürkütücü manzarası ile adeta bir kayık mezarlığını anımsatıyor.

"Gelecek dönem hayatta kamış olmaz"

Derekarabağ köyünden göldeki kamışları yurtdışına ihraç eden Habib Kılıç, bu gidişle önümüzdeki yıl kamış işinin tamamen biteceğini kaydetti. Kılıç, "Bizim Eber gölümü bu sene eğer kaynak verilmese tamamen kurudu. Biler içinde buradaki kamış şirketleri kapanır. Hadi bu dönem aldık, gelecek dönem hayatta olmaz. Hava kurak gitti bu sene, aşırı kurak gitti. Kamışın olup olmayacağı da belli değil" diye konuştu.

Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü
Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü
Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü
Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuruyan Eber Gölü kayık mezarlığına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 13:26:20. #1.16#

title