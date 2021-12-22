KURUMLARA YÖNELİK AFETLERDE YAPILMASI GEREKENLER KONULU EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından vatandaşların afetlerde yapması gerekenlerle ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Malatya genelinde resmi kurumlarla birlikte okullarda, sitelerde, özel iş yerlerinde ve apartmanlarda afetlerle ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam eden İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde yangın, deprem ve enkazlar da yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı Önlem ve Denetim Şube Müdürü Ömer Çoban, sinevizyon eşliğinde verdiği eğitim sırasında, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün daveti üzerine çalışan personel arkadaşlarımıza yangınlarla ilgili neler yapılabilir, yangın çıktığında nasıl mücadele edilebilir, depremlerde ve enkaz anında vatandaşlarımızın sorumlulukları nelerdir gibi konularda eğitimler veriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzde olduğu gibi Malatya genelindeki resmi kurumlarımızda, okullarımızda ve özel iş yerlerine eğitimler vererek halkımızın afet durumlarında bilinçlenmesi için çaba gösteriyoruz. Daha önce başlattığımız akşam 7 çayında birlikteyiz projemize covid 19 salgını nedeniyle ara vermiştik. İnşallah 2022 yılında sitelerimizde, evlerimizde ve apartmanlarımızda bizleri davet eden vatandaşlarımıza giderek yangın ve deprem anında neler yapabiliriz, öncesine ve sonrasında sorumluluklarımız nelerdir bunlarla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğiz. Eğitimlerimize katılan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzde eğitimlerimize katılan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İtfaiye Dair Başkanlığı olarak ekiplerimizle birlikte 7/24 sahada olmaya ve vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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