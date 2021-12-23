Kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kurum müdürleri AA'nın
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Altındal, "haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", "yaşam" kategorisinde " Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çektiği "El ense" karesine oy verdi.

İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ise tercihini "haber" kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafından yana kullandı.

Kurum müdürleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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