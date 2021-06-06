Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması KOCAELİ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıkladı. (3)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına bu çalışmayı sunacağız ve kendisinin tensipleriyle, onaylarıyla inşallah 2021 yılı sonunda 11 bin 350 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan Marmara Denizi'ni koruma altına almış olacağız. Bu çalışmalarımızla Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini de koruma altına almış olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik bir acil çalışma başlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç