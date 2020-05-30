Kurum: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu...
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Kurum: "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu...

Şantiye alanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması (1) ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu.

30.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:18

Şantiye alanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması (1) ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karşıyaka, Çatalçeşme, Mustafa Paşa, Aksaray, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri şantiye sahasında incelemede bulundu. (1)

Kurum: 'Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu...

Kaynak: AA

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