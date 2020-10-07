Kuruluş Osman yeni sezon 1. bölüm (28. bölüm) canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm saat kaçta başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir?

Reyting rekorları kıran ATV'nin tarih dizisi Kuruluş Osman 2. sezonuyla ekranlara geliyor. Yepyeni oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı çıktı mı, oyuncuları kimlerdir araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman oyuncuları kimlerdir? Kuruluş Osman 28. bölüm kesintisiz izle! Canlı izle!

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Kuruluş Osman en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 28. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman 28. bölüm canlı izleme linki! Kuruluş Osman 28. bölüm canlı yayında izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON 1. BÖLÜMDE (28. BÖLÜM) NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜM (YENİ SEZON 1. BÖLÜM) CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜM YENİ SEZON 2. FRAGMANI İZLE...



KURULUŞ OSMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman bu akşam saat 20:00 'da ATV ekranlarına gelecek. Yeni sezon 7 Ekim 2020 Çarşamba günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Burak Özçivit - (Osman Bey), Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu.

Nurettin Sönmez - (Bamsı Beyrek), Osman Gazi'ye destek verir.

Ragıp Savaş - (Dündar Bey), Osman Gazi'nin amcası.

İsmail Hakkı Ürün - (Samsa), Osman Gazi'nin yoldaşı.

Emre Basalak - (Gündüz Bey), Osman Gazi'nin ağabeyi. Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu.

Özge Törer - (Rabi'a Bala Hatun), Şeyh Edebalı'nın kızı.

Buse Arslan Akdeniz - (Aygül Hatun), Dündar Bey'in kızı.

Aslıhan Karalar - (Burçin Hatun), Bamsı'nın gelini.

Açelya Özcan - (Ayşe Hatun), Gündüz Bey'in eşi.

Yiğit Uçan - (Boran Alp), Osman Bey'in alpi.

Emel Dede - (Gonca Hatun), Bala Hatun'un arkadaşı.

Ali Sinan Demir - (Dursun Fakıh), Şeyh Edebalı'nın muridi.

Ömer Ağan - (Saltuk Alp), Dündar Bey'in alpi.

Seda Yıldız - (Şeyh Edebali), Ahilik teşkilatının lideri.

Didem Balçın - (Selcan Hatun), Osman Gazi'nin yengesi.

Selin Deveci - (Aybüke Hatun), Selcan Hatun'un hizmetçisi.

Celal Al - (Abdurrahman Gazi), Ertuğrul Gazi'nin alpi.

Burak Çelik - (Kongar/Göktuğ), Eski Moğol komutanı. Konur'un kardeşi. Osman Gazi'nin alpi.

Atilla Güzel - (Ayaz Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Tolga Akkaya - (Dumrul Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Mete Deran - (Çetin Alp), Osman Gazi'nin alpi.

Sezgin Erdemir - (Sungurtekin Bey), Osman Gazi'nin amcası.

Çağkan Çulha - (Bahadır), Dündar Bey'in oğlu.

Yeşim Ceren Bozoğlu - (Hazal Hatun), Dündar Bey'in eşi.

Tamer Yiğit - (Ertuğrul Gazi), Osman Bey'in babası.

Cüneyt Arkın - (Aksakallılar Lideri), Osman Bey'in yoldaşı.