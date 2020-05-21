Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 22. bölüm izle! Kuruluş Osman 23. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!
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Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 22. bölüm izle! Kuruluş Osman 23. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!

Çarşamba akşamları ekrana gelen ve izleyiciyi ekrana bağlayan Kuruluş Osman dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Diziyi izlemek isteyenler internet üzerinden "Kuruluş Osman izle" araştırması yapıyorlar. Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 23. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!

Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 22. bölüm izle! Kuruluş Osman 23. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!
21.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:31

22. bölüm ile dün akşam ekranlarda yerini alan Kuruluş Osman izleyiciyi yine ekrana bağladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm sloganı; "Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır!" oldu. Kuruluş Osman tek parça izle! Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 23. Bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır!"

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 23. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman son bölüm full izle! Kuruluş Osman 22. bölüm izle! Kuruluş Osman 23. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman tek parça izle!

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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