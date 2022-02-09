Kuruluş Osman oyuncuları! Kuruluş Osman Malhun Hatun, Kongar, Camuka, Maria, Demirci Davud, Aksaçlı, Ertuğrul Bey, Lena kimdir?

Kuruluş Osman oyuncuları, dizinin yeni bölümleri yayınlanırken merak edilen konular arasında yerini alıyor. Kuruluş Osman oyuncuları kim sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman her çarşamba ekrana gelmektedir. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Töre ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da, Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük plan hazırlığındadır. Kuruluş Osman dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır. Peki ama Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte Kuruluş Osman hangi karakteri kim canlandırıyor? sorularının yanıtları!

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy,Kanbolat Görkem Arslan, yer almaktadır.

Diziye Sultan Mesut, Konur Alp, Cornelia, Mari gibi yeni oyuncular da dahil oldu.

Kuruluş Osman Burak Özçivit kimdir?



Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bir serisi kabul edilen Kuruluş Osman Bey dizisinde Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu Osman Bey'i Burak Özçivit canlandırıyor. 24 Aralık 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit aslen Gaziantep'lidir.

Kuruluş Osman Dündar Ragıp Savaş kimdir?

Ragıp Savaş, 24 Ekim 1966 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. 1986 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 1990 yılında yüksek dereceyle bitirerek mezun olmuştur. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı.

Kuruluş Osman Boran Yiğit Uçan kimdir?

Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bosna Herseklidir. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan, 1.70 metre boyunda, 72 kilo ve Yay burcudur.

Kuruluş Osman Gündüz Emre Basalak kimdir?

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nın ardından, 2002 yılında ise profesyonel olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.

Kuruluş Osman Bamsı Nurettin Sönmez kimdir?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

Kuruluş Osman Bala Hatun Özge Törer kimdir?

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Kuruluş Osman Ayşe Hatun Açelya Özcan kimdir?

Açelya Özcan, 28 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müziğe de ilgili olan Açelya Özcan, Cem Köksal Müzik Atölyesi'nde şan ve armoni eğitimi aldı. Özcan, 2005 yılından beri Sovereign Symphony isimli progressive rock grubunun vokalistliğini yapıyor.

Kuruluş Osman Aygül Buse Arslan Akdeniz kimdir?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

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