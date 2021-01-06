Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman hangi kanalda, hangi gün? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!
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Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman hangi kanalda, hangi gün? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

06.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:20
Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman hangi kanalda, hangi gün? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

Kendi kemik izleyici kitlesini oturtmuş ve oldukça dikkat çeken oyuncu kadrosu ile Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 41. fragmanında neler olacak? Kuruluş Osman 40. bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman dizisi pek çok insan tarafında severek ve her bölümü büyük bir heyecanla takip edilerek bekleniliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 41. fragmanında neler olacak? Kuruluş Osman 40. bölümde neler oldu?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Kayıların yeni Bey'i oluyor!

Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker. Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?

Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman hangi kanalda, hangi gün? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

KURULUŞ OSMAN 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Obada tek bir hain kalmayacak!"

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

Kuruluş Osman ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman hangi kanalda, hangi gün? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle!

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Kuruluş Osman, 6 Aralık Çarşamba (Bugün) 2020 ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman, 6 Aralık Çarşamba (Bugün) 2020'de saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşulacak.

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