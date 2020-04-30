Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, "canımın canı" notuyla Kuruluş Osman dizisinde kendisini izleyen oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı. Burak Özçivit'in bu paylaşımına kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
30.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:56

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medya hesabından ilk kez oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Instagram'da 14,8 milyon takipçisi olan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinde televizyon ekranından kendisini izleyen oğlunun fotoğrafına "Canımın canı" notunu düşerken fotoğrafa bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisi, seyirciyi adeta ekrana kilitliyor.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Haber Yorumları (2)
SOMALİZADELER: şu ünlünün çocuğu yok bu ünlünün çocuğu yer gök çocuk dünyada çocuktan bol ne var? azınlıktakiler çok şanslı büyük çoğunluk da maalesef çok şanssız adaletsiz bir hayat yalnız reklamdaki şarkı güzeldi yemin etsem ben geri gelsen sen, ,
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AA: tamamda sosyal medya ne, ne oluyor bır ınsan çocugunun resmını paylasınca ne oluyor. herkesın evladına kendıne guzeldır. neden bu kadar abartıyorsunuz. normal çocukdan ne farkı ne.
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