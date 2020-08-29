Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
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Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Çukur dizisinde "Çeto" karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
29.08.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:59

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da "Çeto" karakterini canlandıran Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanmaya devam edecek.

CÜNEYT ARKIN'DAN SONRA BOMBA BİR İSİM DAHA

Kuruluş Osman'a Cüneyt Arkın'dan sonra bomba bir isim daha dahil oldu. İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren başarılı oyuncu Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir.

Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Erkan Avcı son olarak, fenomen dizi Çukur'da "Çeto" karakterine canlandırmıştır.

Oynadığı Dizi ve Filmler:

Çukur (2018)

Payitaht Abdülhamid (2017)

Cesur ve Güzel (2016-2017)

Daha (Sinema Filmi, 2016)

Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)

Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)

Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011

Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)

Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)

Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)

Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)

Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)

Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)

Ayrılık (Yunus, TV Dizisi, 2007)

Köprü (TV Dizisi, Hasan, 2006)

Yardımcı Yönetmen:

Vakit (Kısa Film, 2010)

Kuruluş Osman'ın kadrosuna Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı dahil oldu

Son olarak Cesur ve Güzel ile Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol alan Avcı, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'da Karakuzular'ın liderlerinden Çeto'yu canlandırıyordu. Çukur dizisine girdiği andan itibaren olay olan ve bir sezon sonra diziye veda eden Erkan Avcı, 1.74 metre boyunda, 75 kilo ve Oğlak burcudur.

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