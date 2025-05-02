Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! Kuruluş Osman dizisinden ayrılan oyuncular kimler?

ATV ekranlarının sevilen yapımlarından Kuruluş Osman dizisi, bu hafta izleyicilerine iki sürpriz ayrılık birden yaşattı. Dizinin sıkı takipçileri, bölümler ilerledikçe hikâyeden çıkan karakterler karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, "Kuruluş Osman dizisinden kimler ayrıldı?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kuruluş Osman'da kim ayrıldı, neden ayrıldı? İşte, merak edilenler…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI, NEDEN?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, 2025 sezonunda önemli oyuncu ayrılıklarıyla gündeme geldi. Dizinin 191. bölümünde Orhan Bey karakterini canlandıran Emre Bey ve Nilüfer Hatun rolündeki Ecem Sena Bayır projeye veda etti. Bu ayrılıkların ardından sosyal medyada hızla yayılan iddialar üzerine yapımcı şirket Bozdağ Film'den resmi açıklama geldi.

Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, ayrılıkların senaryo gereği gerçekleştiği ve dizinin hikâyesinde yeni bir döneme geçileceği ifade edildi. Açıklama, Kuruluş Osman'ın resmi sosyal medya hesapları ve basın bültenleri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Kuruluş Osman dizisinden ayrılan oyuncular kimler

Ayrıca bir diğer ayrılık da 187. bölümde yaşandı. Yusuf karakterini canlandıran Ali Önsöz, set sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kaldı. Oyuncunun ayrılığı sağlık durumu nedeniyle gerçekleşirken, yapım ekibi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN HANGİ OYUNCULAR AYRILDI

Kuruluş Osman'dan ayrılan oyuncuların senaryo gereği mi yoksa başka nedenlerle mi diziden çıktığı sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Yapımda yaşanan bu değişimler, Kuruluş Osman dizisinin kadrosu değişiyor mu? sorusunu da beraberinde getirdi.

Yeni sezon için farklı oyuncularla anlaşma yapılması beklenirken, diziye katılacak yeni karakterler ve hikâyedeki yön değişiklikleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.