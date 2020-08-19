Kuruluş Osman dizisi ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman kadrosuna kim katıldı? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosu ve çekimleri ile sezona damgasına vuran Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman kadrosuna kim katıldı?

Atv ekranlarında her çarşamba izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman yeni sezonda yayında olacak mı? İzleyicisinin büyük sabırsızlıkla beklediği ve yeni kadrosuyla Kuruluş Osman dizizsinin oyuncu kadrosunda kimler var?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit

Osman Nurettin Sönmez

Bamsı Ragıp Savaş

Dündar Saruhan Hünel

Alişar Yurdaer Okur

Balgay İsmail Hakkı Ürün

Samsa Seda Yıldız

Şeyh Edebali Ayşegül Günay

Demir Zöhre Eren Vurdem

Konur Alp Alma Terziç

Sofia Emre Basalak

Gündüz Özge Törer

Bala Hatun Buse Arslan

Akdeniz Aygül Aslıhan Karalar

Burçin Açelya Özcan

Ayşe Hatun Yiğit Uçan

Boran Burak Çelik

Kongar Çağrı Şensoy

Cerkutay Celal Al

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE KİM KATILDI?

Yeşilçam dönemine aksiyon filmlerindeki rolleriyle adını yazdıran Cüneyt Arkın, "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna katıldı.

EN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?