Kuruluş Osman'da Flatyos karakterini kim canlandırıyor? Seçkin Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona bomba gibi başlayan Kuruluş Osman birbirinden değerli oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni sezonda izleyeceğimiz Flatyos karakterini kim canlandırıyor? Kuruluş Osman'daki Flatyos "Seçkin Özdemir" kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman'da 2. sezonda yeni karakterler yer alıyor. Bunlardan birisi de Flatyos karakteridir. Peki Flatyos karakterini kim canlandırıyor? Gerçek ismi nedir? Seçkin Özdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'DA FLATYOS KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Flatyos karakterini " Seçkin Özdemir " canlandırmaktadır.

Flatyos - Seçkin Özdemir

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981, İstanbul doğumlu Türk oyuncu, sunucu ve DJ.

Seçkin Özdemir doğum tarihi : 25 Ağustos 1981

Seçkin Özdemir kaç yaşında : 39 yaşında

Seçkin Özdemir aslen nereli : İstanbul doğumlu

Seçkin Özdemir burcu ne : Başak

Seçkin Özdemir boy-kilo : 1.81 - 72

2000 senesinde Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından "Red Fm" de radyo programcılığına başladı. Antalya, İstanbul ve Bodrum'da DJ olarak çalıştı.

2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programı sunmaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin "Yaban Gülü" dizisinde "Burak" karakterini oynadı.

Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı. Özdemir, "Al Yazmalım" isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılı Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynadı. 2015 yılında başlayan ''Racon: Ailem İçin" dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile kamera karşısına geçti. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle yayından kaldırıldı. 2015 yılında Show TV'de "Acı Aşk" başlıklı diziye başladı. Dizi, 13 Mart 2016'da 13'üncü bölümde ekranlara veda etti. Star Tv'nin fenomen dizisi "Kiralık Aşk"ın ikinci sezonunda "Pamir Marden" karakteriyle ekranlara geri döndü.

SEÇKİN ÖZDEMİR ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2008 : Yaban Gülü : Burak

2011 - 2012 : Al Yazmalım : İlyas Avcı

2012 : Muhteşem Yüzyıl : Leo

2013 - 2014 : Bir Aşk Hikayesi

2014 : Günahkar : Ali Yusuf Tan

2015 : Racon Ailem İçin : Adnan Korhan

2015 - 2016 : Acı Aşk : Bulut Ocak

2016 - 2017 : Kiralık Aşk : Pamir Marden

2017 : Ateşböceği : Barış Buka

2018 : Tehlikeli Karım : Alper Boztepe

2018 : Can Kırıkları : Aslan Erçetin

2019 : Sevgili Geçmiş : Sinan Malik

2020 : Hizmetçiler : Yiğit Atahanlı

2020 : Kuruluş Osman

2017 : Bir Nefes Yeter : Yaman

2018 : Bücür : Gökhan