Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 187. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle!

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 187. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 175. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 187. Bölüm canlı izle! 9 Nisan Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır. Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir.

Kuçar'ın gelişi ve Moğol tehdidi

Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir? Gerçek katilin kendisi olmadığını ispat edebilecek midir?

Osman Bey'in karşısında artık sadece Sofia yok!

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia'ya, Konstantinopol'den destek gelir. Geçmişte Sofia ile bağı olan Komutan Claudius, Osman Bey'i alt etmek için gelmiştir. Claudius'un hain planı nedir? Osman Bey'in karşısına nasıl çıkacaktır?

Hanedanın içinde fırtına: Orhan ve Alaeddin karşı karşıya

Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken hanedanın içinde huzursuzluk baş göstermektedir. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan kavga, giderek daha da büyür. İki kardeş arasındaki bu çekişme gelecekte nelere yol açacaktır?

Sofia'nın yeni oyunu: Halime tuzağın tam ortasında!

Kuçar ve Claudius'un gelişiyle Sofia, oyununu yeniden kurar. Bu kez hedefinde Halime vardır. Sofia, Halime'yi kullanarak büyük planını devreye sokar. Fakat tüm gerçeği öğrenen Halime, Sofia'yla yüzleşmeye kararlıdır. Peki Halime nasıl bir plan yapacaktır?

Kuruluş Osman'ı ATV platformlarından izleyebilirsiniz.