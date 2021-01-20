Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında?

ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam başlıyor. Dizinin oyuncuları arasında en dikkat çeken isim ise Yiğit Uçan'ın canlandırdığı Boran oldu. Dizinin sıkı takipçileri '' Kuruluş Osman Boran karakterini canlandıran Yiğit Uçan kimdir?'' araştırılıyor. Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterini canlandıran Yiğit Uçan kimdir? sorusuna, yanıt aranmaya başlandı. Genç ve başarılı oyuncu daha önceden birçok dizide rol almıştı. Şimdi ise Kuruluş Osman dizisinde karşımıza Boran olarak çıkacak. Dizinin sıkı takipçileri Yiğit Uçan hayat hikayesini araştırmaya başladı. Aslen Bosna Hersekli olan oyuncu daha öncesinde tarihi dizilerde rol almıştı. Peki Kuruluş Osman Boran kimdir? Boran karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında ve nerelidir?

KURULUŞ OSMAN BORAN ALP KİMDİR?

ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman izleyicisiyle bu akşam buluşacak. Dizinin merak edilen oyuncusu Yiğit Uçan yaşı, boyu, kilosu ve biyografisini haberimizde derledik.

Yiğit Uçan 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bosna Hersek'lidir. Boyu 1.72 cm, kilosu ise 70'tir. Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.

2012 yılında Betül Hanım ile evlenen yakışıklı oyuncunun, bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu vardır.

Bugüne kadar Filinta Bin Yılın Şafağında, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde rol almıştır. Söz dizisinde Sebo Sebastian karakterini canlandırmaktadır. Yiğit Uçan Kuruluş Osman'da Boran karakterine hayat verecek. Kuruluş Osman dizisi ATV'de yayınlanacak.