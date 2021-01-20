Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında?

20.01.2021 22:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:38
Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında?

ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam başlıyor. Dizinin oyuncuları arasında en dikkat çeken isim ise Yiğit Uçan'ın canlandırdığı Boran oldu. Dizinin sıkı takipçileri '' Kuruluş Osman Boran karakterini canlandıran Yiğit Uçan kimdir?'' araştırılıyor. Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterini canlandıran Yiğit Uçan kimdir? sorusuna, yanıt aranmaya başlandı. Genç ve başarılı oyuncu daha önceden birçok dizide rol almıştı. Şimdi ise Kuruluş Osman dizisinde karşımıza Boran olarak çıkacak. Dizinin sıkı takipçileri Yiğit Uçan hayat hikayesini araştırmaya başladı. Aslen Bosna Hersekli olan oyuncu daha öncesinde tarihi dizilerde rol almıştı. Peki Kuruluş Osman Boran kimdir? Boran karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında ve nerelidir?

KURULUŞ OSMAN BORAN ALP KİMDİR?

ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman izleyicisiyle bu akşam buluşacak. Dizinin merak edilen oyuncusu Yiğit Uçan yaşı, boyu, kilosu ve biyografisini haberimizde derledik.

Yiğit Uçan 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Bosna Hersek'lidir. Boyu 1.72 cm, kilosu ise 70'tir. Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Açıköğretim Fakültesinden mezun oldu.

2012 yılında Betül Hanım ile evlenen yakışıklı oyuncunun, bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu vardır.

Bugüne kadar Filinta Bin Yılın Şafağında, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi projelerde rol almıştır. Söz dizisinde Sebo Sebastian karakterini canlandırmaktadır. Yiğit Uçan Kuruluş Osman'da Boran karakterine hayat verecek. Kuruluş Osman dizisi ATV'de yayınlanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Özdemir Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Joe Biden Uyuşturucu Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruluş Osman Boran Alp kimdir? Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 22:38:24. #1.15#
title