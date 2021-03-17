Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 50. bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 50. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 51. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde Burak Özçivit'i gördüğümüz Kuruluş Osman 50. bölümü yine çok heyecanlıydı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Düşmanımız bir değildir! Bugün kimseye acımayacağız!"

NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek? Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak? Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne? Togay'ın eline düşen Malhun Hatun'un akıbeti ne olacak? Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var? Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Osman Bey, Kara Şaman Togay'la karşı karşıya!

OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

TOGAY'DAN SUİKAST GİRİŞİMİ

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

MALHUN HATUN YARALANIYOR

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın pusu kurduğu izini süren Malhun Hatun tuzağa düşer ve Togay tarafından yaralanır.

OSMAN BEY'İN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Suyun boğamadığı, ateşin yakamadığı Kara Şaman Togay kim? Osman Bey, Türk beylerine nasıl bir teklif yapacak? Togay Türk obalarını birbirine düşürmek için planı ne? Süleyman ve Melik'in Moğollarla ittifakının sonuçları ne olacak? Osman Bey obadaki haini bulmak için nasıl bir plan kuracak? Yaralanan Umur Bey'in akıbeti ne olacak? Malhun Hatun babasının intikamını almak için ne yapacak? Dündar Bey'in yeni stratejisi ne olacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan

Aslıhan Karalar

Açelya Özcan

Yiğit Uçan

Emel Dede

Ali Sinan Demir

Ömer Ağan

Ayşen Gürler

Seda Yıldız

Ahmet Kılıç

Abidin Yerebakan

Didem Balçın

Selin Deveci

Celal Al

Burak Çelik

Çağrı Şensoy

Tolga Akkaya

Çağkan Çulha

Mete Deran

Yeşim Ceren Bozoğlu

Erkan Avcı

Seçkin Özdemir

Ahmet Yenilmez

Emin Gürsoy

Bahtiyar Engin

Oğuz Kara

Kahraman Sivri

Cüneyt Arkın

Kanbolat Görkem Arslan

Seray Kaya

Sezanur Sözer

Umut Karadağ

Maruf Otajonov

Zeynep Tuğçe Bayat

Zabit Samedov

Mert Turak

Tekin Temel

Yağızkan Dikmen

Kartal Balaban

Funda Güray