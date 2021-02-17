Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı tek parça full izle! Atv Kuruluş Osman son bölüm izle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı tek parça full izle! Atv Kuruluş Osman son bölüm izle

17.02.2021 19:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:38
Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı tek parça full izle! Atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı tek parça full izle! Heyecan verici bölümleriyle izleyenlerin sevgisini kazanan Kuruluş Osman, herkesi ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 47. bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı izle! Atv Kuruluş Osman 47. yeni bölüm fragmanı, son bölüm izle

16 Şubat 2021 Çarşamba yayınlanacak olan Kuruluş Osman 47. yeni bölüm tanıtım fragmanı araştırması başladı. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman fragman izle bilgileri sizlerle.

KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜM FRAGMANI

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı izle araştırması başladı. İşte sizlere en hızlı şekilde Kuruluş Osman dizisi fragmanı ve yeni bölüm özeti yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜM ÖZETİ

"Yalnız değilsin Osman Bey!''

TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?

Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Özlem Zengin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Burak Deniz Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Adana Şehit Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuruluş Osman 47. bölüm fragmanı tek parça full izle! Atv Kuruluş Osman son bölüm izle
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 19:38:28. #1.14#
title