Kuruluş Osman 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 15. bölüm full tek parça izle!
Kuruluş Osman'ın 16. bölümü heyecanla bekleniyor. Nefesleri kesen Kuruluş Osman 15. bölümde Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Kuruluş Osman 16. Bölüm full izle! Kuruluş Osman 16. bölüm Fragmanı yayınlandı!
İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 15. Bölüm yayınlandı Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Devamı nefesleri kesecek Kuruluş Osman 16. Bölüm, heyecan fırtınasına sahne olacak. Kuruluş Osman 16. Bölümfragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 16. Bölüm full izle!
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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"
Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?
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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Burak Özçivit/ Osman
Nurettin Sönmez/ Bamsı
Ragıp Savaş/ Dündar
Saruhan Hünel/ Alişar
Yurdaer Okur/ Balgay
İsmail Hakkı Ürün/ Samsa
Seda Yıldız/ Şeyh Edebali
Ayşegül Günay Demir/ Zöhre
Eren Vurdem/ Konur Alp
Alma Terziç/ Sofia
Emre Basalak/ Gündüz
Eren Hacısalihoğlu/ Batur
Özge Törer Bala/ Hatun
Buse Arslan Akdeniz/ Aygül
Aslıhan Karalar/ Burçin
Açelya Özcan/ Ayşe Hatun
Yiğit Uçan/ Boran
Burak Çelik/ Kongar
Çağrı Şensoy/ Cerkutay
Celal Al/ Abdurrahman
Tolga Akkaya/ Dumrul
Atilla Güzel/ Ayaz
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.
Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.