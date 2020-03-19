Kuruluş Osman 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 15. bölüm full tek parça izle!
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Bala Hatun, Dini, Güncel

Kuruluş Osman 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 15. bölüm full tek parça izle!

Kuruluş Osman'ın 16. bölümü heyecanla bekleniyor. Nefesleri kesen Kuruluş Osman 15. bölümde Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Kuruluş Osman 16. Bölüm full izle! Kuruluş Osman 16. bölüm Fragmanı yayınlandı!

19.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:44
Kuruluş Osman 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 15. bölüm full tek parça izle!

İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman 15. Bölüm yayınlandı Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Devamı nefesleri kesecek Kuruluş Osman 16. Bölüm, heyecan fırtınasına sahne olacak. Kuruluş Osman 16. Bölümfragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 16. Bölüm full izle!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!"

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?

KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit/ Osman

Nurettin Sönmez/ Bamsı

Ragıp Savaş/ Dündar

Saruhan Hünel/ Alişar

Yurdaer Okur/ Balgay

İsmail Hakkı Ürün/ Samsa

Seda Yıldız/ Şeyh Edebali

Ayşegül Günay Demir/ Zöhre

Eren Vurdem/ Konur Alp

Alma Terziç/ Sofia

Emre Basalak/ Gündüz

Eren Hacısalihoğlu/ Batur

Özge Törer Bala/ Hatun

Buse Arslan Akdeniz/ Aygül

Aslıhan Karalar/ Burçin

Açelya Özcan/ Ayşe Hatun

Yiğit Uçan/ Boran

Burak Çelik/ Kongar

Çağrı Şensoy/ Cerkutay

Celal Al/ Abdurrahman

Tolga Akkaya/ Dumrul

Atilla Güzel/ Ayaz

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler ve hanlar yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Kuruluş Osman 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 15. bölüm full tek parça izle!

Haberin Videosu:

Kuruluş Osman 16. Bölüm fragmanı yayınlandı!

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