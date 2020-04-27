Kurudere köyünde karantina sona erdi Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde 3 haftadır uygulanan karantina sona erdi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde 3 haftadır uygulanan karantina sona erdi.

Kurudere köyünde yaşayan iki vatandaşın Covid-19 testleri pozitif çıkması ve köyde yaşayan diğer vatandaşlarla temas kurması, köyde komşuluk ilişkilerinin yoğun olması nedeniyle köyde 14 gün süre ile karantina uygulanmış ancak yeni vakalara rastlanması nedeniyle 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren karantina süresi 7 gün uzatılmıştı.

Sürenin tamamlanması ve yeni vakaya rastlanılmaması nedeniyle Kurudere köyünün karantina uygulamasına son verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "06.04.2020 tarihli ve 2020/03 no'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği İlçemiz Kurudere Köyünde yaşayan iki vatandaşımızda tespit edilen Covid-19 pozitif vakaları sonrası bu kişilerin köyde bulunan diğer vatandaşlarımızla da temas kurduğunun tespit edilmesi, köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 06.04.2020 pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınan ve tespit edilen yeni bir Covid-19 pozitif vakası sonrası 20.04.2020 tarihli ve 2020/04 no'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla karantina süresi 7 gün süreyle uzatılan Kurudere köyünde;

Süreç boyunca Covid-19 pozitif tanısı konulan vatandaşlarımızın tedavilerinin tamamlanarak herhangi bir yeni semptomlarının/şikayetlerinin ortaya çıkmaması, vakaların hemen sonrasında köyde saha incelemesi (filyasyon) çalışmalarının etkin şekilde yapılması ve temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin titizlikle alınmasıyla salgın riskinin kontrol altında tutulması ve son olarak vatandaşlarımızın sosyal mesafe ile sosyal izolasyon konularında gerekli hassasiyeti gösterdiklerinin gözlemlenmesi sonucunda 27.04.2020 pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla karantinanın kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA