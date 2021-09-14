Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam arabesk müziğin güçlü yorumcusu Hakan Altun ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi ağırladı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam arabesk müziğin güçlü yorumcusu Hakan Altun ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi ağırladı.

Konserin ilk bölümünde sahneye ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici çıktı. Sevenlerinin karşısına "Tanrı İstemezse" şarkısını çalarak çıkan ünlü sanatçı Kuruçeşme kıyılarında klarnetiyle nostalji rüzgarları estirdi. Ünlü sanatçının repertuvarında "İstanbul İstanbul Olalı" şarkısı da vardı. Ünlü sanatçı konseri boyunca hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu. Enstrümantal şarkılarıyla dinleyicilerinin kalbine dokunan Şenlendirici, konserin ilerleyen dakikalarında Kuruçeşme Açıkhava'da 9/8'lik havalarla coşturdu. Ünlü sanatçı "Babuba" ve "Harmandalı" şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.

KURUÇEŞME'DE ARABESK RÜZGARLARI

Konserin ilk yarısının sonlarında sahneye Arabesk Müziğin prensi Hakan Altun "Telefon" şarkısıyla çıktı. Konser boyunca en sevilen aşk şarkılarını seslendiren Hakan Altun'un şarkılarına hayranları da eşlik etti. Romantik şarkılarıyla hüzünlendiren Altun, hareketli şarkılarıyla da sevenlerini eğlendirdi.

Konserin sonunda Hüsnü Şenlendirici alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde tekrar sahneye çıktı. Müziğin iki dev ismi Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, yaptıkları düetler ile hayranlarına unutulmaz bir konser gecesi yaşattılar.

"1988'DEN BERİ DOSTUZ"

Konser öncesi magazin basınına röportaj veren Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici; "Boğazın en güzel yerindeyiz. Misafirlerimize en güzel şarkılarımızı çalacağız, çok heyecanlıyız" sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler. Dostluklarının okul yıllarına dayandığını dile getiren Hüsnü Şenlendirici, "1988'den beri tanışıyoruz. Aynı okuldaydık. Senelerce Hakan-Hüsnü projesi yaptık. Uzun yıllar sonra ilk kez birlikte konser veriyoruz" dedi. Hakan Altun, "Hüsnü ile müzik yapmak benim için çok özel... Türkiye'nin gururudur Hüsnü" sözleriyle ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.

İBRAHİM TATLISES HEYECANI

İbrahim Tatlıses'in de Kuruçeşme Açıkhava'da konser verecek olmasıyla ilgili olarak ünlü sanatçılar duydukları mutlulukları şu sözleriyle dile getirdiler:

"İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alacağının müjdesini aldık. Bu çok güzel bir müjde. İnanılmaz bir şey. Allah'a şükürler olsun bize bugünleri gösterdi. Televizyon programı başladığında da çok heyecanlanmıştık. Pandemi döneminde İbrahim ağabey ayağa kalktı ve hepimize çok güzel bir yol açtı. İbrahim ağabeyi televizyon programının harici konserde görecek olmak çok mutluluk verici. İbrahim ağabeye buradan saygılarımızı iletiyoruz."


Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali

Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali

Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali

Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali

Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali

Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Yeşim Salkım Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuruçeşme'de arabeskin klarnet hali - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:23:05. #1.11#