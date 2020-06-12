KURU MEYVELERDE PUDRA ŞEKERİ TEHLİKESİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KURU MEYVELERDE PUDRA ŞEKERİ TEHLİKESİ

Pudra şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu ile şeker ilavesi yapılan kuru meyveler, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.

12.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:57

Pudra şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu ile şeker ilavesi yapılan kuru meyveler, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, açıkta satılan kuru meyveler yerine paketli ürünler tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kuru meyve tüketiminde bir diğer önemli nokta ise, paket içeriğini okuyarak şeker ilavesi olmadığından emin olunan ürünlerin satın alınması. Öte yandan şeker ilavesi yapılan her kuru meyveyi tespit edebilmek pek mümkün olmasa da, özellikle kuru inciri tatlandırmak için kullanılan en yaygın maddenin, pudra şekeri olduğu iddia ediliyor.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Öztürk, 'Acil enerji ihtiyacı ve tatlı yeme isteğini bastırma söz konusu olduğunda kuru meyveler bizim için tercihtir. Bu noktada şöyle bir uyarım olacak, şeker ilavesiz olanları tüketmek önemli. Paketli ürünleri tercih etmek lazım. Çünkü kurutma işlemi esnasında ya da kurutmadan önceki süreçte, aflotoksin dediğimiz küflerin oluşmaması açısından, sağlıklı kurutma işlemi yapılmış ürünleri tercih etmek önemli dedi.

'ŞEKER İLAVESİZ KURU MEYVE TÜKETMEK GEREKİYOR

Kuru meyvelerin de taze meyveler gibi sağlıklı olduğunu ifade eden Öztürk, şeker ilavesiz olanları tüketmek gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu

'Kuru meyve ile taze meyveyi kıyaslarsak eğer, taze meyvelere göre su oranları daha düşüktür. Su içeriği uçurulduğu için daha yoğun kaloriye sahiptir. Biz beslenme uzmanları için hiçbir zaman kalori öne çıkan unsur değildir, beslenme temel ölçüdür. Bu noktada da vitamin, mineral içeriği ve bunun korunuyor olması önemli olan. Kuru meyvelerin antioksidan, lif, kalsiyum, bazılarının ise demir içeriği yüksektir. Bu açıdan beslenmemize katkılar sağlar. Taze meyve taşıyıp tüketmek her zaman kolay bir unsur değil. Acil enerji ihtiyacı ve tatlı yeme isteğini bastırma söz konusu olduğunda kuru meyveler bizim için tercihtir. Bu noktada şöyle bir uyarım olacak, şeker ilavesiz olanları tüketmek önemli. Paketli ürünleri tercih etmek lazım. Çünkü kurutma işlemi esnasında ya da kurutmadan önceki süreçte, aflotoksin dediğimiz küflerin oluşmaması açısından, sağlıklı kurutma işlemi yapılmış ürünleri tercih etmek önemli. Bu noktada da paketlerin üzerini okumak gerekiyor.

ÖZELLİKLE KURU İNCİRDEKİ PUDRA ŞEKERİ İLAVESİNE DİKKAT

Kuru meyvelere pudra şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu ile şeker ilavesi yapılabildiğini anlatan Öztürk, 'Açık olanların üzerinde örneğin incirlerde, beyaz pudra şekeri kalıntısı mutlaka fark edilir. Açık olanların kurutma, depolanma işlemi ve satış aşamasında beklediği açık alanlara çok dikkat etmek gerekiyor. O açıdan küflerin aşırı miktarda oluşmuş olması da insan sağlığına zarar vereceği için çok fazla tercih edilmemeli. Pudra şekeri dışında normal şeker, fruktoz ya da mısır şurubu kullanabiliyorlar. O aşamada mutlaka paket üzerini okuyup, şeker ilavesiz olanları almak gerekiyorö şeklinde konuştu.

SAĞLIK SORUNLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR

Kuru meyvelerin fazla tüketilmesinin sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğinin altını çizen Öztürk, 'Kuru meyveler fazla tüketildiğinde, kalori alımı yoğun olacağı için kilo alımı yönünde olumsuz destekleyecektir. 'Kuru meyve tüketmeyin' diye bir şey söz konusu değil ama miktar kontrolüne gitmek gerekiyor sadece. Sonuçta fazla yediğimiz her şey kilo aldırma unsurudur ki kilo ile beraber kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi bir sürü sağlık sorunu hayatımıza dahil olacaktır dedi.

'BİLMİYORDUM, BİR DAHAKİNE DİKKAT EDECEĞİM

Bazı vatandaşlar da kuru meyve alırken nelere dikkat ettiklerini anlattı. Öyküm Sıla Altunkara, 'Kuru üzüm tüketiyorum, kuru kayısı tüketiyorum. Daha çok paketli ürün alıyorum, ekstra şeker eklenebileceğini hiç bilmiyordum, sizden duydum. Şu anda da diyetteyim aslında, bir dahakine dikkat edeceğim kuru meyve tüketirken. Aldığım paketli ürünlerin üzerine de hiç bakmadım daha önce, şeker ilavesi var mı yok mu hiç dikkat etmedim dedi.

'MEYVELERİ KENDİM KURUTUYORUM

Ayfer Can, 'Evet ben kayısı, kuru üzüm, akla gelen tüm şeylerden tüketiyorum. Bana daha sağlıklı geliyor, vitamin ve kalori açısından tercih ediyorum. Paketli ürünleri alıyorum daha çok, bir de ben kendim de kurutuyorum. Daha güvenli oluyor. Aktarlarda falan açık satılanları tercih etmiyorum. Paketli ürün alarak, son kullanma tarihlerine dikkat ediyorum şeklinde konuştu.

'PAKETLİ ÜRÜN ALIYORUM, AÇIKLARA GÜVEN YOK

Vatandaş Ahmet Özdemir ise, 'Kapalı alıyoruz, çünkü açıklara güven yok. Genellikle markalarına ve tarihlerine ve nerede üretildiğine dikkat ediyoruz ifadelerini kullandı.

KURU MEYVELERDE PUDRA ŞEKERİ TEHLİKESİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı Haber
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Haber
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Semih Özsoy Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: KURU MEYVELERDE PUDRA ŞEKERİ TEHLİKESİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:01:40. #1.15#
title