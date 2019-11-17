17.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 17.11.2019 10:32

Kuru ekmeği bölüşen yaşıtlarını gördü, yaptıklarıyla örnek oldu

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi İlayda Erdoğmuş, bir gün yol kenarında kuru bir ekmeği bölüşen çocukları gördükten sonra başlatmış olduğu 'Kalpteki Melekler' projesiyle doğu illerinde okuyan öğrencilere kitap ve kıyafet desteğinde bulunmaya başladı. Zor şartlar altında okuyan öğrencileri düşünerek yaşıtlarına örnek olan Erdoğmuş, Kuru bir ekmeği bölüşen çocukları gördükten sonra 'Onlar için ne yapabilirim' diye düşündüm ve harekete geçtim dedi.

Buca'da yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi İlayda Erdoğmuş, bir gün yol kenarında kuru bir ekmeği bölüşen çocukları gördükten sonra harekete geçerek, yardıma muhtaç çocuklar için 'Kalpteki Melekler' isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında doğu illerinde okuyan ve maddi geçim sıkıntısı yaşayan çocuklara kitap ve kıyafet desteği sağlayan Erdoğmuş, projeye çevresindeki kişileri de dahil etti. Çocukların mutlu olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğmuş, Ben de daha çocuğum. Küçük bir ekmeği bitmesin diye bölüşen çocukları gördüğümde olduğum yerde durup uzun süre onları izledim. Daha sonra etkisinden kurtulamadım. Öncelikle o çocukları konu edinen bir kitap yazmaya karar verdim daha sonra onlar gibi olan binlerce çocuğu düşündüm ve bu projeyi hayata geçirdim. Şimdi Van, Bitlis ve Fizan'a düzenli olarak kıyafet ve kitap yardımı yapıyorum dedi.

'ÖĞRENCİLERİN VİDEOSU BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI'

'Kalpteki Melekler' projesinin nasıl başladığını anlatan Erdoğmuş, Evden ve başka yerlerden kitaplar topladım. Daha sonra topladığım bütün kitapları Van'da bulduğum bir okula kolileyip gönderdim. Proje böylelikle başlamış oldu. Çeşitli ikinci el ayakkabılar toplayıp onları da okullara gönderdim. Sosyal medyada bir köşe yazarı benimle ilgili yazı yazdıktan sonra kısa süre içinde birçok kişi projeyi duydu ve destek oldu. Van'daki kitap ve kıyafet gönderdiğim öğrencilerden bir teşekkür videosu aldım. Öğrencilerin hepsi tek tek 'İlayda abla teşekkür ederiz' demişler. Bu video beni gerçekten çok duygulandırdı. Onların mutlu olması beni inanılmaz mutlu etti. Ben insanları sevindirmeyi çok seven bir insanım. Bir insanı mutlu etmek benim için çok önemli. Ailem bu projeyi duyduktan sonra bana çok büyük destek oldu. Şuanda anneannem doğudaki çocuklar için atkı ve bereler örüyor dedi.

'BÜYÜKLERİN ÖNDERLİĞİNDE DEĞİL'

İlayda Erdoğmuş'un öğrenim gördüğü Gaziemir'deki özel okulun müdürü Murat Çalışkan ise şunları söyledi

Öğrencimiz İlayda'nın yapmış olduğu bu sosyal sorumluluk projesi bizim açımızdan çok önemlidir. Biz bu projeyi duyduğumuzda öğrencimizle gurur duyduk. Bu tarz yardımlar genellikle büyüklerin önderliğinde yapılır ama bazı gençler ekstra hassasiyet gösterip büyük bir başlangıca sebebiyet veriyorlar. Biz de öncelikle kendi okulumuzda bunun duyurusunu yaptık. Daha sonra diğer okullarımızla iletişime geçerek bu desteği arttırdık. Bu süreli bir kampanya değil ihtiyaç duyan okul ve çocuklarımız hep olacaktır.

Kaynak: DHA