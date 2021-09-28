Kurtulmuş: Çevreyi kirletenlerle mücadele edeceğiz

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - İzmit Körfezi'nde incelemelerde bulunan Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, deniz uçağıyla Marmara'yı denetledi. Deniz kontrol uçağı ile inceleme yapan Kurtulmuş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan bilgiler aldı. Büyükşehir'in sürdürdüğü çevre koruma çalışmaları hakkında bilgiler alan Kurtulmuş, çevreyi tahrip edenlerin gözünün yaşına bakmayacaklarını kaydetti.

BÜYÜKAKIN VE MİLLETVEKİLLERİ EŞLİK ETTİ

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker ile İstanbul Milletvekili İffet Polat eşlik etti.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"

Denetim uçuşunun ardından basın açıklaması yapan Kurtulmuş, "Kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz" dedi. "Müsilaj meselesi sadece bir sonuçtan ibarettir" şeklinde konuşan Kurtulmuş, "Çevreye karşı insanoğlunun duyarsızlığı nehirlerimizi, göllerimizi, akarsularımızı, denizlerimizi, toprağımızı kirletmemizin ve umarsız bir şekilde çevreye zarar vermemizin bir sonucu olarak karşımıza devasa bir müsilaj sorunu çıktı" ifadelerini kullandı.

"HERKES BİRİNCİ DERECEDE ÇEVREYE SAYGILI OLMALI"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Tabi ki bu ülke sanayileşecek, gelişecek, tabi ki şehirleşecek buna kimsenin itirazı olamaz ama herkesin birinci derecede saygılı olması gereken şey çevredir. Çevreye saygı duymak insana saygı duymanın bir gereğidir. Tabiata saygı duymanın gereğidir" dedi.

"HASSAS VE TİTİZ OLMALIYIZ"

Çevrenin koruması konusunda kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bir kere daha havadan yaptığımız denetimde gördük ki, bizim bütün gücümüzle yaşadığımız çevreyi korumakla alakalı fevkalade titiz, hassas olmamız lazım. Bu sadece Türkiye'nin, Marmara'nın, yaşadığımız çevrenin meselesi değil. Bütün insanlığın ortak sorunudur. Bunun tedbirini alacak olan da insanoğludur. Hep beraber çalışacağız, bilimsel verileri ortaya koyarak, titizlikle, ilgili kurumlarımız, belediyelerimiz, bakanlıklarımız denetimlerini asla eksik etmeden, kimseye acımadan, kimsenin gözünün yaşına bakmadan, çevreyi kim tahrip ediyorsa her türlü tedbiri alarak bu mücadeleyi vereceğiz. Türkiye'yi daha yaşanabilir bir hale getirmek, yaşadığımız şehirleri daha yaşanabilir şehirler haline getirmek ve nihayetinde dünyayı çok daha temiz hale getireceğiz" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri