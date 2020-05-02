ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
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ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu

ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
02.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:20

Konuk olduğu programda ABD'nin terör örgütü YPG'ye sağlık malzemesi ve maske yardımı yaptığı iddialarının sorulduğu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Teyit edilmiş bir bilgi yok. Böyle bir yardım varsa da bundan son derece rahatsız olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.

CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a ABD'nin terör örgütü YPG'ye sağlık malzemesi ve maske yardımı yaptığı iddiaları da soruldu.

"HERKES KENDİ TIYNETİNDE OLANI ORTAYA KOYAR"

"ABD'nin terör örgütü YPG'ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil" diyen Kurtulmuş, "Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler. Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır. Biz New York'taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR YARDIM VARSA RAHATSIZ OLDUĞUMUZU İFADE EDİYORUZ"

Açıklamasının böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar. Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş'a açıkça soruldu: ABD, terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı yaptı mı?

NE OLMUŞTU?

ABD ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü, resmi Twitter hesabından, PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini duyurmuştu. Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim edildiği belirtilmişti. Malzemelerin portatif lavabo ve sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve eldivenlerden oluştuğu aktarıldı ancak miktarları belirtilmedi.

Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardım yaptığı gün ortaya çıkan bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu

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