Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde kurt saldırısından kaçıp, 80 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde kurt saldırısından kaçıp, 80 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Mazgirt ilçesine bağlı Sındam köyünde sürü sahibi yaklaşık 5 gün önce keçilerini otlatmak üzere araziye çıktı. Aşil Tepesi'nde kurt saldırısına ugrayan sürüdeki keçilerden 5'i uçuruma düştü. Yaklaşık 80 metrelik yükseklikteki tepenin 20'nci metresinde mahsur kalan keçilerin ise yukarıya çıkacağını tahmin eden sürü sahibi, aradan 5 gün geçmesi üzerine sabah saatlerinde 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrının ardından bölgeye AFAD, jandarma ve Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliği (MEBAKUB) yönlendirildi. 5 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inen AFAD ve MEBAKUB personelleri, yaklaşık 5 gündür mahsur kalan keçileri kucağına alarak yukarıya çıkardı ve sahibine teslim etti.

HAYVANLAR DA İNSANLAR KADAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR

Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliği'nde (MEBAKUB) görevli Bülent Ak, hayvanların da insanlar kadar önemli olduğunu söyledi. Ak, "AFAD'la birlikte bizlerde bu tarz arama kurtarma çalışmalarına katılıyoruz. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gittik ilk başta, keçilere su ve yem verdik. Ondan sonra AFAD ekibindeki arkadaşlarla birlikte halatlar yardımıyla yaklaşık 5 saat süren bir çalışmanın ardından kayalık alana inerek keçileri kurtardık. Hayvanlar da insanlar kadar bizim için çok önemlidir" dedi.


Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

Karadeniz felaketi yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreyi buldu
Karadeniz felaketi yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreyi buldu
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Mustafa Sandal Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurttan kaçarken uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 20:27:10. #1.14#

title