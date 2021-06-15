Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü Muhammed Cangören kimdir? Muhammed Cangören kaç yaşında, aslen nerelidir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Beşir Hamdi Korkmaz rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Muhammed Cangören, Kurtlar Vadisi'deki "Abuzer Kömürcü" karakteriyle bir dönemin fenomen ismi olmuştu. 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Operasyon: Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandıran Cangören son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Beşir Hamdi Korkmaz rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Muhammed Cangören, Kurtlar Vadisi'deki "Abuzer Kömürcü" karakteriyle bir dönemin fenomen ismi olmuştu. 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Operasyon: Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandıran Cangören son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki,Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü Muhammed Cangören kimdir? Muhammed Cangören kaç yaşında, aslen nerelidir?

MUHAMMET CANGÖREN KİMDİR?

Muhammed Cangören 1951 yılında Afganistan'da dünyaya gelen Afganistan Türkmeni tiyatro oyuncusudur.

Ortaokulda tiyatroya başlamış ve 1969 yılında Afganistan televizyonlarında çalışmaya başlamıştır. 25-30 civarında televizyon filmi bulunmaktadır. 1982 yılında Türkiye'ye gelen oyuncu önce çocuk tiyatroları yapmış daha sonra da İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenini başlatmıştır. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Berivan dizisinde Kara Duran karakterini canlandırmıştır.

2003 yılında Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü adlı karakter ile halkın beğenisini toplamıştır. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde en çok "Kurtlar Vadisi"ndeki rolü ile bilinmektedir. Pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunu ile büyük ilgi duymuştur. "Deli Deli Olma (2009)" isimli filmde, "Allahyar" karakterini canlandırmıştır.

2010 yılında Osman Sınav'ın "Sakarya Fırat" adlı dizisinde, "Sıtkı Seyitoğlu" karakterini başarıyla canlandırmıştır.

Ayrıca 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Operasyon: Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırmıştır.

Son dönemde ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki "Beşir Hamdi Korkmaz" karakterine hayat vermektedir.

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