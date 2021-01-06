Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos ilk bölüm tanıtımı 2021

Efsane dizi Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Şubat ayında yayınlanması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un detayları belli oldu. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos ilk bölüm tanıtımı

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi oldukça merak ediliyor. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Hangi kanalda ve hangi gün yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler? Memati, Çakır, Polat olacak mı? Yeni kadroda kimler var? Tüm detaylar haberimizde.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi 2021 yılında Şubat ayında Show TV'de başlayacak.

Henüz yayın günü belli olmadı fakat Kurtlar Vadisi'nin eski yayın günü Perşembe idi. Kurtlar Vadisi Kaos da aynı şekilde Perşembe günü yayınlanabilir. Henüz kesin bir bilgi mevcut değil.

KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER?

Kurtlar Vadisi ile özdeşleşmiş Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin kadrosunda yer alacak. Dizinin diğer oyuncu kadrosu ile ilgili herhangi açıklama yapılmadı. 2021 yılına resmen bomba gibi düşecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi dizi izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 2021 Şubat ayında ekranlara geleceği de söylenen haberler arasında yer arıyor Yine dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklamalar kapsamında dizinin senaryosunun yazıldığı da dile getirildi.

Sosyal medyada başlayacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi Kaos'un tanıtım videosu da yayınlandı.

Dizinin tanıtım videosu en çok izlenenler arasına girdi. İşte ilk görüntüler...

Kurtlar Vadisi Kaos

Kurtlar Vadisi Kaos

Kurtlar Vadisi Kaos

Dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyaya düşerken Kurtlar Vadisi'nin en eski oyuncularından Erhan Ufak dizi hakkında konuştu.

NECATİ ŞAŞMAZ DİZİ HAKKINDA ŞU DETAYLARI PAYLAŞTI:

"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız...

Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

Kurtlar Vadisi oyuncularından Erhan Ufak katıldığı bir yayında "Kurtlar Vadisi bir gün başlayacak inşallah. Çünkü biz orada final yapmadık. Yapımcılar herhangi bir kararı tam olarak vermediler. İnsanları umutsuzluğa götürmek istemem. Ama tam belli olmadı. Eninde sonunda başlayacak." ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde dünyayı kaosa çevirecek olan yönetim şekli dizinin konusu olacak. Ancak kaostan kurtulma yöntemleri dizi içerisinde işlenecek Yine dizi içerinde bir kaos çıkması durumunda insanların hayatlarının nasıl değişeceği ve ellerinden nelerinin gideceği de ekranlara yansıtılacak Tüm bu gelişmelerin anlatılacağı Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 Şubat ayında yayınlanacak olan ilk bölümü diz izleyicileri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor