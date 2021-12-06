Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte demir parmaklıkların arkasında bile tutulamayan yeni cins
Doğanın en güçlü iki hayvanı olarak bilinen kangal ve kurt köpeğinin çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan cins dikkat çekti. Babası kurt, annesi kangal olan yeni cins görenleri hayran bıraktı. Gücü ve asaletiyle kendisine hayran bırakan hayvanın, demir parmaklıklar ardında bile zor durduğu görüldü.
Sosyal medyada zaman zaman kurtlar ve köpekler arasındaki mücadele anlarına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Vatandaşlar, hangi hayvanın daha güçlü olduğunu uzun zamandan bu yana tartışırken, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
KURT VE KANGALI ÇİFTLEŞTİRDİLER
Bir çiftçi, kurt ve kangalın çiftleşmesi sonucu doğan ırkın görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, özellikle hayvanseverler arasında ilgi gördü.
DURUŞU HAYRAN BIRAKTI
Saf ırk olarak doğdukları zaman da asaleti ve kuvvetleri nedeniyle kendilerine hayran bırakan kurt ve kangalın karışımından dünyaya gelen köpeğin duruşu çok beğenildi. Babası kurt, annesi ise kangal olan köpeğin kulaklarının ve vücudunun oldukça diri ve güçlü olduğu görüldü.
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